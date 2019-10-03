2019/10/03 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانا بشأن التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية.

وطالبت “مايا كوسيانتش” المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد فيديريكا موغريني في بيان، طالبت القوات الأمنية بممارسة اقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع التظاهرات، داعية في الوقت ذاته، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم.

وأضافت كوسيانتش ان بيان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي أكد فيه حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، يسير بالاتجاه الصحيح، معربة عن تأييد الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق موثوق فيه وعاجل بالأحداث الأخيرة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يطالب الجميع بضبط النفس ويشيد ببيان عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يطالب الجميع بضبط النفس ويشيد ببيان عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).