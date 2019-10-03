2019/10/03 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر مطلع لوكالة الأنباء العراقية: ممثلون عن المتظاهرين اتصلوا بمكتب رئيس الوزراء وابدوا استعدادهم لتلبية دعوة عبد المهدي للتباحث بشأن المطالب المشروعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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