عبدالامير الركابي - احتجاجات زمن مابعد الدولة(*)

2019/10/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي إحتجاجات زمن مابعد الدولة(*) عبدالاميرالركابي تكررت التظاهرات وحركات الاحتجاج في ارجاء العراق، ومقابلها في مصر، في العراق لم تعد هذه المرة مقتصرة على البصرة، اخر المدن المنتفضة، هنالك امثلة تتردد اليوم مثل أصداء، في الجزائر والسودان، وقبلها حتى في فرنسا "القمصان الصفراء"، الامر بالأحرى يذهب وهو متجه بعيدا منذ بدايات القرن الحالي، مع اختفاء الدولة المفبركة العراقية بعد 82 عاما من عمر......

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