انوار طاهر - زمانية المواضع الثقافية المشتركة في الحِجاج الكلاسيكي الرومنطيقي

2019/10/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #انوار_طاهر زمانية المواضع الثقافية المشتركةفي الحِجاج الكلاسيكي الرومنطيقيشــــــــــاييم بـــــــــــــــــــــــــــيرلمانترجمة: أنوار طاهر*– تقديم المترجمة:كنت قد ترجمت عدداً من النصوص المستلّة من كتاب «حقل الحِجاج» الصادر عن منشورات بروكسل الجامعية عام 1970.وهو أحد مؤلفات فيلسوف البلاغة الجديدة شاييم بيرلمان الذي سعى فيه، كما أوضح في مقدمته لهذا الكتاب: «إلى بَيَان ما للح......

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