2019/10/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: قوة من جهاز مكافحة الارهاب تصل الى الديوانية للحفاظ على الامن في المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: قوة من جهاز مكافحة الارهاب تصل الى الديوانية للحفاظ على الامن في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).