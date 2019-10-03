ميمي يسجل اول اهدافه ويقود الدحيل لفوز مهم

2019/10/03 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

قاد نجم المنتخب الوطني مهند علي ( ميمي ) فريقه الدحيل القطري لفوز مهم على السيلية ٢-١ ضمن مباريات الاسبوع السادس لدوري نجوم قطر.

واستطاع ميمي من تسجيل هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع ختمه بتسديدة ارضية على يمين حارس السيلية في الدقيقة ٨٩ من عمر اللقاء وهو الهدف الأول له منذ انضمامه للفريق القطري.

وكان الدحيل قد تقدم اولا عند الدقيقة ٢٤ عبر اللاعب خالد محمد ثم تعادل السيلية عن طريق عبد الرحمن محمد في الدقيقة ٣١ .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الدحيل الى النقطة ١٤ في صدارة الترتيب مؤقتا بينما تجمد رصيد السيلية عند ٧ نقاط في المركز السادس مؤقتا.

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