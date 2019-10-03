احراق قائممقامية قضاء التاجي

2019/10/03 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس" في بغداد، اليوم الخميس، بان متظاهرين أحرقوا قائممقامية قضاء التاجي.

وقال المراسل إن خلال التظاهرات في قضاء التاجي، أقدم بعض المتظاهرين على احراق قائممقامية القضاء.

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