مجلس مكافحة الفساد: تنحية 1000 موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر المال العام

2019/10/03 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس مكافحة الفساد أنه اطلع على تقرير هيئة النزاهة، دائرة التحقيقات، بخصوص موظفين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بهدر المال العام او تعمد الأضرار بالمال العام او الاختلاس.

ووجه المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة عادل عبد المهدي على تنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية عن مواقعهم التي يشغلونها وعدم تسليمهم أية مناصب قيادية عليا او وسطى لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها.

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