أحمد صبحى منصور - سادساً :بين القصص القرآني والروايات التاريخية

2019/10/03 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية )مقدمة :1 ـ لا نقصد إطلاقاً لعقد مقارنة بين القصص القرآني والروايات التاريخية البشرية.فالقرآن كلام الله المعجز للبشر، والحقيقة التاريخية في القصص القرآني حقيقة مطلقة لا مجال مطلقاً للشك فيها، يقول تعالى عن القصص القرآني (إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ..آل عمران62) (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْ......

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