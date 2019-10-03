متظاهرو النجف يسيطرون على مراكز أمنية واستمرار المواجهات في الكوفة

2019/10/03 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس"، اليوم الخميس، بان متظاهري النجف سيطروا على مراكز أمنية عدة.

وقال المراسل إن، متظاهري النجف سيطروا على مراكز أمنية عدة في المحافظة.

واضاف ان، المواجهات بين المتظاهرين في الكوفة والقوات الامنية ما زالت مستمرة.

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