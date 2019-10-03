دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثاني/ 5

2019/10/03 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري جدّتنا الأولى، ليلو، تَخَلّد ذكرُها في آلنا بحيث أن الأقارب الآخرين، المعاصرين لها، أضحى معظمهم بين طيّات سِفْر النسيان.بالطبع، لم تكن تملك أيّ ثقافة كي يقال أنها سعت إلى " أسطرة " نفسها.فالأسطورة، المرتبطة بسيرة هذه المرأة القوية الشكيمة والشديدة المراس، تشكلت بشكل عفويّ وبنفس بساطة صنع الطير لعشه أو النحل لخليته؛ صنعة، يتجلى بها سرّ الخلق والتكوين أكثر من أيّ شيء آخر.إنّ ليلو وإن لم تملك حظاً......

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