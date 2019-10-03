حامد الحمداني - هذا هو الطريق لإنقاذ العراق من الازمة الراهنة

2019/10/03 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني إن الأزمة العراقية الراهنة، والصراع المرير الذي يميز العلاقات بين أطراف السلطة، بشقيه السياسي والعنفي، والوضع الأمني المتدهور جراء النشاط الإرهابي لقوى الفاشية الدينية والقومية الذي يعصف بالبلاد، والفساد المستشري في جهاز الدولة من القمة حتى القاعدة، وفضائح نهب المال العام التي أزكمت أنوف الشعب العراقي، والتي جاوزت عشرات المليارات من الدولارات، والفقر والبطالة والجوع، وملايين المهجرين والمهاجري......

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