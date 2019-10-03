النفط يعود بنقطة ثمينة من ارض اربيل

2019/10/03 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

فرض النفط التعادل الايجابي ١-١ على مستضيفه اربيل ضمن الدور الثالث من الدوري الممتاز.

اصحاب الارض كانوا السباقين بالتسجيل عن طريق نياز محمد في الدقيقة ٢٩ ، وفي الشوط الثاني استطاع النفط من تعديل الكفة بواسطة اللاعب احمد سرتيب وتحديدا عند الدقيقة ٦٥ ، وبذلك ارتفع رصيد اربيل الى ٣ نقاط بينما ارتفع رصيد النفط الى ٤ نقاط .

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