مصدر: لا صحة لانباء دخول داعش لقضاء الطارمية شمالي بغداد

2019/10/04 | 00:34

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن الانباء التي تم تداولها بشأن دخول داعش الى قضاء الطارمية، لا صحة لها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام، بشأن دخول تنظيم داعش الى قضاء الطارمية، شمالي بغداد، غير صحيح اطلاقا".

وأضاف، أن "الوضع في الطارمية مستتب، وهناك من يحاول خلط الاوراق خاصة بالتزامن مع التظاهرات في بغداد وبعض المحافظات".

بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، باقتحام مقر حزب الدعوة، وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين من أهالي محافظة النجف أقدموا، مساء اليوم، على اقتحام مقرب حزب الدعوة، وسط المحافظة&qu

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، بإدخال كافة القطعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشأة الحكومية والاهداف الحيوية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشمري وجه كافة القطعات الأمنية بالحفاظ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بتوجه المئات من المتظاهرين الى مطار المحافظة الدولي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مئات المتظاهرين في محافظة النجف الاشرف توجهوا مساء اليوم الى مطار المحافظة".

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