2019/10/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي لا لعسكرة المجتمع ..لا لارهاب الجماهير..نعم لتنظيم الجماهير لنفسها!ان جميع ادعاءات حكومة عبد المهدي والبرلمان حول حق التظاهر والاعتراف الصريح بالمطالب العادلة للجماهير من اجل الحرية والكرامة والحياة الكريمة عبر ما سماه اجتماع مجلس الامن الوطني رافقها مزيد من القتل العشوائي من قبل قوات مكافحة الشغب في جميع مدن العراق، واطلاق يد المليشيات في كل مكان لتنظيم عمليات الاغتيالات واباحة دم المتظاهري......

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