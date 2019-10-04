عودة الانترنت الى العراق بعد احتجاجات دامية

2019/10/04 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعيدت خدمة الانترنت الى العراق بعد انقطاع قررته الحكومة الاتحادية للحد من اتساع التظاهرات الشبابية التي اندلعت في محافظات عدة للمطالبة بحقوق .

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