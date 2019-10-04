2019/10/04 | 00:44

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عودة خدمة الانترنيت بشكل تدريجي بعد قطعها لمدة ٢٤ ساعة

تأریخ التحریر: : 2019/10/4 0:29

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