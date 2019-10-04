الإعلام الامني يعلن السيطرة على طريق بغداد - سامراء بعد قطعه من قبل داعش

2019/10/04 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن الانباء التي تم تداولها بشأن دخول داعش الى قضاء الطارمية، لا صحة لها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام، بشأن دخول تنظيم داعش الى قضاء الطارمي

بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، باقتحام مقر حزب الدعوة، وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين من أهالي محافظة النجف أقدموا، مساء اليوم، على اقتحام مقرب حزب الدعوة، وسط المحافظة&qu

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، بإدخال كافة القطعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشأة الحكومية والاهداف الحيوية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشمري وجه كافة القطعات الأمنية بالحفاظ

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