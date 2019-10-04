انتشار كثيف للقوات الامنية في السعدون وقطع للطرق المؤدية للباب الشرقي

2019/10/04 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس" في بغداد، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية تنتشر بشكل مكثف في شارع السعدون وقطعت الطرق المؤدية الى الباب الشرقي.

وقال المراسل إن، القوات الامنية تتواجد حاليا بشكل كثيف في شارع السعدون وقطعته بالحواجز، وبدأت بالتدقيق بهويات المارة والذين في المركبات.

وبين أن، القوات الامنية تمنع الوصول الى الباب الشرقي، وقطعت ساحة الاندلس وساحة الفتح وشارع الكرادة داخل.

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