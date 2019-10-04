2019/10/04 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن اعادة فتح طريق بغداد سامراء بعد قطعه من قبل عصابات داعشالارهابية اليوم الخميس.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني "في الوقت الذي تعمل قواتنا الامنية لتامين مناطق التظاهر في بغداد.



والمحافظات وحماية مؤسسات الدولة استطاعت مجموعة من عصابات داعش.



الإرهابية مساء اليوم من قطع طريق بغداد سامراء وعلى الفور توجهت قواتنا الامنية واعادت فتح الطريق بعد تدمير المجموعة الإرهابية وعليه نهيب بابناء.



شعبنا الكريم.



الانتباه والتواصل.



واخبار القوات الامنية عّن اي حالة مشبوهه.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح طريق بغداد سامراء بعد قطعه من قبل عصابات داعش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح طريق بغداد سامراء بعد قطعه من قبل عصابات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).