الرئيس صالح وهادي العامري يبحثان الاوضاع الراهنة

2019/10/04 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة -ارشيفيه

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس تحالف الفتح هادي العامري في قصر السلام ببغداد وبحثا خلال اللقاء الاوضاع الراهنة التي يمر بها العراق.

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