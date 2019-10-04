الرئيس برهم صالح يستقبل خضير الخزاعي في قصر السلام

2019/10/04 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس برهم صالح في قصر السلام، خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية السابق.

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