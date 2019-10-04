بعد قليل.. كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول الاوضاع التي تمر بها البلاد

2019/10/04 | 02:15

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عد قليل..



كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول الاوضاع التي تمر بها البلاد

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