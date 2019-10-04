إلهامي الميرغني - انخفض سعر النفط العالمي 22.2% فخفضت الحكومة المصرية أسعار المنتجات النفطية 3%

2019/10/04 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهامي_الميرغني خضوعاً لتوصيات صندوق النقد الدولي وتعهدات الحكومة المصرية في مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2016 تم إجراء عدة تعديلات علي اسعار المواد البترولية بالأرتفاع منذ 2016 وحتي 5 يوليو 2019 حتي أصبح المستهلك المصري يشتري بأسعار السوق العالمي .حيث تراوحت نسبة الزيادة التي تمت منذ 3 شهور بين 16% و 30% .لقد فرض صندوق النقد الدولي علي الحكومة استخدام آلية تسعير جديدة سمتها الحكومة " آلية التسعير التلقائي"......

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