طلال الربيعي - خرافة الحرية الرأسمالية (في عالمنا المعاصر)! (5)

2019/10/04 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي البعض ممن يزعم الآن (في منطقتنا) انهم ليبراليون, والمقصود بهم اولئك الذين وضعوا انفسهم خارج التاريخ وقلبوا مقولة الليبرالي الكبير رغم تقلبه, فوكوياما, رأسا على عقب, هم اميون في ابجدية قراءة التاريخ ويجهلون جهلا مطبقا مناهج العلم وطرق البحث, التي يفترض بهم, نظريا على الاقل, معرفة مبادئها.وهم يتكلمون و يجترون الكلام كاسطوانة مشروخة وبدون تقديم الدلائل والاثباتات على صحة ما يزعمون.ا......

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