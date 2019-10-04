2019/10/04 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس خوف ورياء وقتلجواد بولسفي حادثة دامية حدثت بين مجموعتين من سكان قرية مجد الكروم الجليلية، يوم الثلاثاء المنصرم، قتل شقيقان وجرح آخرون لا زالوا يتلقون العلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية.قد تكون هذه الجريمة تدبيرًا ساخرًا من أحابيل القدر أو نقرة من مهمازه الأزلي على خاصرتنا الضعيفة الدامية؛ فلقد وقعت الحادثة البشعة بالتزامن مع الفعاليات الشعبية التي أعلنتها بعض البلدات الع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بولس - خوف ورياء وقتل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد بولس - خوف ورياء وقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).