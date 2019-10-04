ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب غريزة الحرية 2

2019/10/04 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني يوصف مؤلف هذا الكتاب، بأنه أب علم اللسانيات الحديث، فاللغة في مؤلفاته هي وسيلة لتوليد طرق التعبير عن المشاعر وأدق التفاصيل، بل أيضا وكما ذكرت سابقا فرض هوية خاصة.يدعو تشومسكي إلى تنظيم اجتماعي يستند إلى الطبيعة البشرية القابلة للتشكيل بشكل لا نهائي على حد وصفه إذ يرد في الكتاب قوله التالي: " أحب الاعتقاد بأن الدراسة التفصيلية لأحد مظاهر السيكولوحية البشرية أي اللغة البشرية قد تسهم في تأسيس علم......

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