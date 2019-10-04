ابراهيم الجندي - 17 - الله .. لم يكلم موسي !!

2019/10/04 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة السابعة عشرة : النساء 160- 170(160) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا1- المعني : بسبب ظلم اليهود وصرفهم الناس عن اتباع النبي محمد ..حرّمنا عليهم لحوم الحيوانات ، والتي لم تكن محرّمة عليهم من قبل ، (وَعَلَى ٱ-;-لَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُر) الأنعام 146 المصدر/ فتح......

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