الحزب الشيوعي العمالي العراقي - رسالة مفتوحة الى عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق

2019/10/04 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي بعد التحيه لقد استمعنا الى كلمتكم المتلفزه فجر هذا اليوم المصادف ٤-;- تشرين الاول ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- حول الاحتجاجات الجماهيريه التى عمت اغلبيه مدن العراق، وكانت مخيبه للامال، وغضت الطرف وبشكل متعمد عن كل الجرائم التى ارتكبتها قواتكم والمليشيات التى تستلم مرتباتها من الميزانيه الحكوميه التى من المفترض ان تخصص للعاطلين عن العمل. انكم كررتم لاكثر من مره حرصكم على حق المتظ......

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