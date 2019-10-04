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#حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - رحيل المفكر الاشتراكي الكبير إبراهيم فتحي


#حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - رحيل المفكر الاشتراكي الكبير إبراهيم فتحي
2019/10/04 | 08:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي ينعي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومكتبه السياسي إلي جماهير الشعب المصري والعربي المفكر الاشتراكي والناقد والمترجم الاستاذ إبراهيم فتحي .

الذي توفي اليوم في لندن.بدأ إبراهيم فتحي علاقته بالحركة الشيوعية المصرية منذ أربعينات القرن الماضي ، كما كان يشتغل بالنقد الأدبي وله العديد من الكتابات النقدية الهامة ، كما ساهم في تأسيس جمعية كتاب الغد التي لعبت دوراً هاماً في الحياة الأدبية في نهاي......

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