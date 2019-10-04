حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - رحيل المفكر الاشتراكي الكبير إبراهيم فتحي

2019/10/04 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي ينعي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومكتبه السياسي إلي جماهير الشعب المصري والعربي المفكر الاشتراكي والناقد والمترجم الاستاذ إبراهيم فتحي .الذي توفي اليوم في لندن.بدأ إبراهيم فتحي علاقته بالحركة الشيوعية المصرية منذ أربعينات القرن الماضي ، كما كان يشتغل بالنقد الأدبي وله العديد من الكتابات النقدية الهامة ، كما ساهم في تأسيس جمعية كتاب الغد التي لعبت دوراً هاماً في الحياة الأدبية في نهاي......

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