عودة الانترنت تظهر حجم العنف باحتجاجات العراق

بعض أدوات قمع المتظاهرين في العراق #العراق_ينتفض #iraq pic.twitter.com/H3a5NYE7gw
— عمر الجنابي (@omartvsd) October 4, 2019
ساحة التحرير قبل قليل! pic.twitter.com/4RLfUy1owZ
— Firas W.
Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 3, 2019
التظاهرات في منطقة البياع غربي بغداد #العراق_ينتفض pic.twitter.com/1pmh7ULNhV
— عمر الجنابي (@omartvsd) October 3, 2019
#baghdad protesters are accusing the black fask mask forces of being Iranian pic.twitter.com/nnCCQONhos
— Steven nabil (@thestevennabil) October 3, 2019
#Baghdad pic.twitter.com/ee4cFBggvQ
— Steven nabil (@thestevennabil) October 3, 2019
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