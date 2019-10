عودة الانترنت تظهر حجم العنف باحتجاجات العراق

2019/10/04 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عادت خدمة الانترنت في مناطق العراق منذ ليل الخميس الجمعة، بعد أن توقفت منذ الأربعاء في عموم المناطق باستثناء كوردستان، وسط احتجاجات غاضبة انطلقت الثلاثاء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الصحية وتفشي الفساد والبطالة والمحاصصة.وفاضت مواقع التواصل العراقية، بعشرات الفيديوهات التي نشرها ناشطون وصحافيون عراقيون، تظهر حجم العنف الذي واجهت به بعض القوى الأمنية المحتجين.وأظهر بعض تلك المقاطع المصورة، اطلاق الأعيرة النارية، وسماع أزيز الرصاص، كما أظهرت إصابة بعض المواطنين العراقيين.وكانت الحكومة العراقية أقدمت الأربعاء، على حجب مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، واتساب)، خشية تفاقم الأحداث ورصد الممارسات العنفية الحاصلة في أغلب ميادين التظاهر من البلاد.

بعض أدوات قمع المتظاهرين في العراق #العراق_ينتفض #iraq pic.twitter.com/H3a5NYE7gw

— عمر الجنابي (@omartvsd) October 4, 2019

ساحة التحرير قبل قليل! pic.twitter.com/4RLfUy1owZ

— Firas W.



Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 3, 2019

التظاهرات في منطقة البياع غربي بغداد #العراق_ينتفض pic.twitter.com/1pmh7ULNhV

— عمر الجنابي (@omartvsd) October 3, 2019

#baghdad protesters are accusing the black fask mask forces of being Iranian pic.twitter.com/nnCCQONhos

— Steven nabil (@thestevennabil) October 3, 2019

#Baghdad pic.twitter.com/ee4cFBggvQ

— Steven nabil (@thestevennabil) October 3, 2019

