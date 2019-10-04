عبد المهدي: حظر التجول لا غنى عنه 'كالدواء المر'

2019/10/04 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أننا نحن اليوم أمام خياري الدولة أو اللادولة، مضيفاً: "خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية".

وأضاف خلال كلمة متلفزة بثت (فجر الجمعة)، له،"لا تلتفتوا إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء..



ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص "، مردفاً:" نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق".واستطرد: "نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق، و علينا اليوم أولا إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون"، مردفاً:" الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، مشدداً على أن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات.وكشف عبد المهدي، عن أنه تم إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، مضيفاً: " يؤسفنا أن البعض نجح في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي".





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