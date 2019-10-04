أسماء غريب - (21) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/10/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب صبري يوسف:كثيراً ما تتحدّثينَ عن ضرورة معرفة النّفس كوسيلة يتحقّقُ بها السّلامُ الرّوحيّ، هل برأيكِ يحتاجُ الإنسانُ بعدَ هذه المرحلة إلى مُعلّمٍ أو مُرشد روحيّ يُكمِلُ معه وبهِ طريق الحياة نحو الكمال والسّموّ الذّاتي والفكريّ؟*د.أسماء غريب:هذا سؤال مهمٌّ للغاية لأنّ فيه إشارة إلى العلاقة الرّوحيّة بين المُعلّم والمُريد، ولو أنّي أجدُ مصطلح "العلاقة" لا يفي بالغرض المطلوب، واللّغة ......

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