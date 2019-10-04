أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين! النص الكامل

2019/10/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الأعمال الكاملةالدراسات (16) د.أفنان القاسم يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين! Amérique, je veux être roi de Jordanie et de Palestine !

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