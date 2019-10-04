2019/10/04 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها الذين ينوون السفر إلى العراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الموجودين حاليا في المدن العراقية إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وذكرت أنه في حال الحاجة إلى أي مساعدة الاتصال بسفارة الكويت في بغداد أو القنصلية العامة في البصرة على الرقم التالي (9647828444666+)..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تدعو مواطنيها إلى التريث وعدم السفر للعراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تدعو مواطنيها إلى التريث وعدم السفر للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).