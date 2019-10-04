الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن

2019/10/04 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الخارجية الكويتية مواطنيها الى التريث وعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية نقلا عن مسؤول في الخارجية، أن الوزارة أكدت على مواطنيها المتواجدين حاليا في العراق بضرورة مغادرته بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد مغادرة الاراضي العراقية.

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