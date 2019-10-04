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قطر تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق


قطر تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق
2019/10/04 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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