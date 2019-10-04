محمد حسين يونس - 3 - هل الجيش يحمل البلد علي كتفة.

2019/10/04 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس الجزء الثالث 5 يونيو 1968(بعد عام من الأحداث ) أصدر الفريق فوزى للقوات المسلحة أوامرة بعدم تواجد أى فرد خارج القشلاق بملابسه الميرى خلال اليوم ..مهما كانت الظروف..لإتقاء تذكر الناس للهزيمة ومنع الإحتكاك بهم ..وأن علي الضباط الجلوس مع جنودهم في الوحدات ..و شرح (درس ) التوجيه المعنوى الخاص بأسباب النكسةلم يكن الشعب يكرة ضباطة فهم أبناء و أحفاد و أخوة و أصهار ..و هو يعلم ..أنهم لم تتح......

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