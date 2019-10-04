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ابتكار سترة ذكية ترد على المكالمات الهاتفية


ابتكار سترة ذكية ترد على المكالمات الهاتفية
2019/10/04 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابتكار سترة ذكية ترد على المكالمات الهاتفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 12:05.

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