مقتل عائلة سورية من 5 افراد في حادث غامض باربيل

2019/10/04 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل 5 اشخاص سوريي الجنسية من عائلة واحدة داخل منزلها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.وقال مصادر امنية في اربيل ، ان العائلة وهي مكونة من الاب والام وطفلين وفتاة، قتلوا مساء امس بصورة غامضة داخل منزلها في قرية بيرش التابعة لناحية كسنزان باربيل .واضافت ان القوات الامنية بدأت بالتحقيق في الحادث.

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