2019/10/04 | 12:43

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عاجل ..المرجعية الدينية العليا: نرفض وندين الاعتداءات على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة

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