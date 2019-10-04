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عاجل ..المرجعية الدينية: التظاهرات انساقت الى اعمال شغب وخلفت ضحايا واضرار في الممتلكات


عاجل ..المرجعية الدينية: التظاهرات انساقت الى اعمال شغب وخلفت ضحايا واضرار في الممتلكات
2019/10/04 | 13:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ..المرجعية الدينية: التظاهرات انساقت الى اعمال شغب وخلفت ضحايا واضرار في الممتلكات

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