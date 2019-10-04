2019/10/04 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..المرجعية الدينية: التظاهرات انساقت الى اعمال شغب وخلفت ضحايا واضرار في الممتلكات

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل ..المرجعية الدينية: التظاهرات انساقت الى اعمال شغب وخلفت ضحايا واضرار في الممتلكات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل ..المرجعية الدينية: التظاهرات انساقت الى اعمال شغب وخلفت ضحايا واضرار في الممتلكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).