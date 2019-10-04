2019/10/04 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية: على الحكومة العمل على تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والابتعاد عن المحسوبية ومحاسبة المقصرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 13:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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