2019/10/04 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية: السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل المسؤولية الأكبر في محاربة الفساد لكنها لم تقم بما يلزم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 13:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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