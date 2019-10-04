2019/10/04 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صادق_إطيمش سلاح المواجهة الميدانية اليومالإحتجاجات الجماهيرية لأي شعب من الشعوب وعلى مختلف سوح النضال الوطني، والتي تضع مصالح شعبها ووطنها على اولويات مطالبها الميدانية ، لا يمكنها ان تحقق الأهداف التي تناضل من اجلها دون ان تستند على أطر فكرية واضحة تتيح لها توجيه وتطويراستعداد الجماهير للمساهمة في هذا النضال وحتى التضحية من اجله ، وتواجه بها مسببي مآسي وويلات الشعب والوطن.
كثيراً ما نسمع نداءات تدعو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق إطيمش - سلاح المواجهة الميدانية اليوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كثيراً ما نسمع نداءات تدعو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق إطيمش - سلاح المواجهة الميدانية اليوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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