صادق إطيمش - سلاح المواجهة الميدانية اليوم

2019/10/04 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش سلاح المواجهة الميدانية اليومالإحتجاجات الجماهيرية لأي شعب من الشعوب وعلى مختلف سوح النضال الوطني، والتي تضع مصالح شعبها ووطنها على اولويات مطالبها الميدانية ، لا يمكنها ان تحقق الأهداف التي تناضل من اجلها دون ان تستند على أطر فكرية واضحة تتيح لها توجيه وتطويراستعداد الجماهير للمساهمة في هذا النضال وحتى التضحية من اجله ، وتواجه بها مسببي مآسي وويلات الشعب والوطن.كثيراً ما نسمع نداءات تدعو......

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