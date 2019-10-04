2019/10/04 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديالوجودُ..قرارٌ (و) إختيارٌ/2(5)أيّها الْمَوجودُ رَغْمَاً* عَنكَأيّها الْمَولودُ رَغْمَاً عَنكَأيّها الْمَخدوعُ رَغْمَاً عَنكَأيّها الْمَنسوبُ رَغْمَاً عَنكَأيّها الْمَدْعُوّ بِاسْمِهِ رَغْمَاً عَنهُأيّها الْمَقدورُ رَغْمَاً عَنكَأيّها الْمَحْظوظُ/ الّلامَحظوظُرَغْمَاً عَنكَأيّها الْمَقتولُ في حينِهِ رَغْمَاً عَنْهُأيّها الْمَلعونُ بِظَرْ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الوجودُ.. قرارٌ (و) إختيارٌ/2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وديع العبيدي - الوجودُ.. قرارٌ (و) إختيارٌ/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).