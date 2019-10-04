سعود سالم - بذور القلق

2019/10/04 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم رائحة الكبريت والدخانتختنق في الأنفاق والكهوف والعجز في الأجساد والعيونله طعم الزفت والقطران في ذاكرة الظلمة تنقش هوامش النور بالنسيانكلمات رملية الرنين تلتهم إنعكاس الصور في المرايا أثر الحرائق أزمنة الدهاليز المغلقةظلال الأيام والسنين شفافية الوعي تبطن المطلق اللعينتضمد كسور الكون والتكوين ترسم بحروف الجمر ألف و ألف وبينهما نون ترقص......

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