وزارة الدفاع العراقية: التظاهر حق دستوري لكن سنتعامل بحزم مع كل متجاوز

2019/10/04 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، إن حظر التجوال مهم حاليا والوضع الأمني في العراق مطمئن.

وأكد الخفاجي في تصريح، أن التظاهرات حق دستوري، داعيا في الوقت نفسه المتظاهرين الى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

واشار الى أن القوات الأمنية تتعامل بحزم مع كل من يتجاوز عليها ويعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، مبينا أن الكثير من المتظاهرين اتصلوا بالأجهزة الأمنية للإخبار عن وجود مندسين بين صفوفهم.

وشدد على ضرورة أن يتم التمييز بين من لديه مطالب مشروعة ومن هم مندسون غايتهم تدمير البلاد.

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