رويترز: عدد القتلى خلال الايام الثلاثة في العراق بلغ 44 شخصا

2019/10/04 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قالت الشرطة ومصادر طبية في العراق لرويترز، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى ثلاثة أيام من الاضطرابات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 44 قتيلا.

وأضافت المصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث لقى 18 حتفهم بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

وبدأت الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات بسبب البطالة وسوء الخدمات لكنها تحولت إلى دعوات لتغيير الحكومة وأصبحت تمثل واحدا من أكبر التحديات الأمنية منذ سنوات.

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