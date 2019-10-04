الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر الى العراق

2019/10/04 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها على عدم السفر إلى العراق.

وذكرت وكالة الانباء القطرية نقلا عن ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية دعوتها للمواطنين القطريين بعدم السفر الى العراق في ظل الظروف الراهنة المتزامنة مع تزايد حدة التظاهرات الشعبية، مشددة على مواطنيها المتواجدين في العراق بالابتعاد عن اماكن التجمعات ومحاولة السفر خارج العراق بأسرع وقت ممكن.

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